"Дивись в очі, гнидо!": соцмережі висміяли російського представника-"гопника" в ООН (відео)
Сафронков здивував своєю істерикою під час дебатів у Радбезі ООН.
Заступник постійного представника РФ в ООН Володимир Сафронков дав "урок дипломатії" по-російськи під час дебатів щодо ситуації у Сирії.
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Звертаючись до свого колеги з Британії Меттью Райкфрота, він перейшов на "ти" й почав грубити: "Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі США. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Саме тому... Подивися на мене, очі не відводь! Що ти очі відводиш?".
Таку поведінку користувачі соцмереж не оминули увагою й почали активно коментувати, говорячи, що Чуркін, як виявилося, був "верхом адекватності":
УВАГА! На деяких відео присутня ненормативна лексика!
Russia’s UN ambassador went full gansta on his British counterpart today in New York. “Look at me when I’m talking!” https://t.co/sz2dePInSopic.twitter.com/Hcyi3PcT0S— The Moscow Times (@MoscowTimes) April 12, 2017
Д - дипломатия. Представитель России в ООН заговорил цитатами из Богдана Титомира. pic.twitter.com/lKsORgaWEg— Meduza (@meduzaproject) April 12, 2017
Так этот гопник с видео это не фотошоп?! Он реально нас представляет в ООН?— анатолий ноготочки (@A_Kapustin) April 12, 2017
Что за позорище нас в ООН представляет...?— Julie (@Funky_Juicechka) April 12, 2017
- Что ж ты фраер сдал назад? - обратился специальный представитель Российской Федерации в ООН к своему британскому коллеге— Andreas Banderas (@a_demchenko) April 12, 2017
Вы кого там в представителем в ООН назначили?? Это же позорище.https://t.co/TuyeVhccmE— Fedor Voropaev (@FVV1977) April 12, 2017
«Глаза-то не отводи!» Представитель России при ООН дискутирует с британским коллегой. Видеоhttps://t.co/E2aSB5jC6l— Meduza (@meduzaproject) April 12, 2017
После такого в глазах цивилизованного мира Россия утвердила лишний раз статус страны-гопника. Какая страна, такой и представитель в ООН— Кара Биньор (@vasperina100500) April 12, 2017
Новый "стиль" дипломатии от РФ. Отрывок из сегодняшнего выступления российского представителя в ООН Сафронкова. pic.twitter.com/5HJ047p9FA— DW (на русском) (@dw_russian) April 12, 2017
Мы думаем, представитель России в ООН сдерживал себя. В оригинале все должно было быть так pic.twitter.com/bSpl3FOx9l— Усы Пескова (@Sandy_mustache) April 12, 2017
И это им ещё повезло, что в английском местоимения "ты" нет. Англичанин всего идиотизма рузкой истерики в ООН даже не смог понять.— Pan Doktor (@pan_dok) April 12, 2017