"Дивись в очі, гнидо!": соцмережі висміяли російського представника-"гопника" в ООН (відео)

08:34, 13 квітня 2017
Курйози
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Сафронков здивував своєю істерикою під час дебатів у Радбезі ООН.

Сафронкова порівняли з гопником / twitter.com/MoscowTimes

Заступник постійного представника РФ в ООН Володимир Сафронков дав "урок дипломатії" по-російськи під час дебатів щодо ситуації у Сирії.

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Звертаючись до свого колеги з Британії Меттью Райкфрота, він перейшов на "ти" й почав грубити: "Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі США. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Саме тому... Подивися на мене, очі не відводь! Що ти очі відводиш?".

Таку поведінку користувачі соцмереж не оминули увагою й почали активно коментувати, говорячи, що Чуркін, як виявилося, був "верхом адекватності":

УВАГА! На деяких відео присутня ненормативна лексика!

facebook.com/ProtsyshynOfficial

 

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Теги: #ООН#Росія#Сафронков#Радбез