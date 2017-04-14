У музеї Данії Lamborghini за $170 тисяч принесли в жертву гострим нігтям відвідувачів заради мистецтва

18:27, 14 квітня 2017
Курйози
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У Данії в музеї виставили Lamborghini за $170 тисяч, щоб відвідувачі його дряпали.

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У Данії відвідувачі музею образотворчих мистецтв міста Орхус подряпали і зробили написи на чорному автомобілі марки Lamborghini Gallardo вартістю $170 тис.

Про це пише видання Daily Mail.

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Як повідомляється, автомобіль з'явився в музеї у вересні минулого року.

В рамках виставки «Жодна людина не є островом» відвідувачам дозволили залишати написи на капоті, колесах і склі авто. Люди писали зізнання в коханні, імена, клички домашніх тварин, хтось надряпав назву чеського виробника автомобілів Škoda.

На думку автора ідеї Долка Лундгрена, тепер Lamborghini знайшов «закінчену форму, ставши твором мистецтва».

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Теги: #музей#Данія#Lamborghini