У музеї Данії Lamborghini за $170 тисяч принесли в жертву гострим нігтям відвідувачів заради мистецтва
У Данії в музеї виставили Lamborghini за $170 тисяч, щоб відвідувачі його дряпали.
У Данії відвідувачі музею образотворчих мистецтв міста Орхус подряпали і зробили написи на чорному автомобілі марки Lamborghini Gallardo вартістю $170 тис.
Про це пише видання Daily Mail.
Читайте такожВражаюча еволюція Кріштіану Роналду: у соцмережах висміяли невдалий бюст футболіста в аеропорту Мадейри
Як повідомляється, автомобіль з'явився в музеї у вересні минулого року.
В рамках виставки «Жодна людина не є островом» відвідувачам дозволили залишати написи на капоті, колесах і склі авто. Люди писали зізнання в коханні, імена, клички домашніх тварин, хтось надряпав назву чеського виробника автомобілів Škoda.
На думку автора ідеї Долка Лундгрена, тепер Lamborghini знайшов «закінчену форму, ставши твором мистецтва».