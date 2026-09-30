США втратили літак РЕБ під час посадки на авіаносець: є поранені

Двоє військово-морських льотчиків катапультувалися з EA-18G Growler.

Флот Сполучених Штатів втратив літак радіоелектронної боротьби EA-18G Growler через відмову аерофінішера на авіаносці USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69). Про це повідомили у Командуванні сил флоту США.

Зазначається, що 28 вересня під час операції з евакуації літаків на борту авіаносця класу "Німіц" USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) біля узбережжя Вірджинії сталася аварія за участю літака E/A-18G Growler, що належить до 130-ї ескадрильї радіоелектронної атаки (VAQ).

Після відмови аерофінішера (система для гальмування літаків під час посадки на авіаносець) двоє військово-морських льотчиків катапультувалися з EA-18G Growler. Їх оперативно підібрали пошуково-рятувальні сили ескадрильї бойових гелікоптерів HSC-7 та безпечно повернули на борт авіаносця.

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Після інциденту медичний персонал корабля оглянув стан восьми моряків. Одного моряка було доставлено до лікарні в районі Норфолка для лікування травм, що не загрожують життю. Двох льотчиків та ще двох моряків, які отримали поранення на палубі, було доставлено до Військово-морського медичного центру Портсмута для подальшого обстеження.

В Командуванні флоту наголосили, що причина нещасного випадку розслідується.

ВМС США – інші новини

Як повідомляв УНІАН, американський фрегат типу Oliver Hazard Perry пішов на дно. З 17 по 21 вересня біля берегів Шотландії відбулися американо-британські навчання Atlantic Thunder 26, які завершилися практичною стрільбою по списаному кораблю. Мішенню став колишній американський фрегат USS Klakring.

Головним завданням навчань була перевірка дій проти надводних цілей, стійкості систем обміну даними та здатності різних видів збройних сил вести скоординований вогонь. Спочатку маневри планували на 11–22 травня, однак з невідомих причин їх перенесли на вересень.

USS Klakring був восьмим кораблем подовженої версії Long і 32-м фрегатом цього типу, побудованим для ВМС США. Його заклали 19 лютого 1982 року в штаті Мен, спустили на воду 18 вересня того ж року, а до складу флоту прийняли 20 серпня 1983-го.

Корабель назвали на честь контр-адмірала Томаса Б. Клакрінга, який під час Другої світової війни командував підводним човном USS Guardfish і тричі був нагороджений Військово-морським хрестом.

Зі складу ВМС США фрегат вивели 22 березня 2013 року. Після цього він перебував на базі зберігання списаних кораблів у Філадельфії. 12 серпня 2026 року його відбуксували річкою Делавер, після чого розпочався останній перехід через Атлантику.

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