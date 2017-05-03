У російській глибинці чоловіка на три роки відправили за грати за крадіжку п'явок
Всього зловмисникам вдалося спустошити кілька десятків ємностей і винести 40 тисяч п'явок вартістю 27 рублів (близько 14 грн за поточним курсом) за штуку.
Російський суд засудив до трьох років колонії суворого режиму чоловіка, який скоїв крадіжку медичних п'явок на мільйон рублів. Його спільник отримав умовний термін.
Злочин було скоєно в селі Дивне Ставропольського краю в 2016 році, пише Русская служба BBC.
Вночі чоловіки розібрали дах господарської споруди та проникли всередину. Вони вилили воду з відер, в яких зберігалися п'явки, переклали їх у мішок і зникли.
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Всього зловмисникам вдалося спустошити кілька десятків ємностей і винести 40 тисяч п'явок вартістю 27 рублів (близько 14 грн за поточним курсом) за штуку. Пізніше, як повідомляла "Российская газета", поліцейські провели в будинках підозрюваних обшук і вилучили викрадене.
Загальна вартість викрадених п'явок оцінюється приблизно в мільйон рублів. Проти чоловіків порушили справу за статтею про крадіжку в особливо великому розмірі. Під час розгляду процесу підсудні погодилися з висунутими звинуваченнями.