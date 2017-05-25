Пивний трубопровід допоможе німецькому селищу пережити навалу металістів

Організатори фестивалю Wacken Open Air на півночі Німеччини побудують власний пивний трубопровід, призначений для втамування спраги відвідувачів, передає 34 travel.

Читайте такожШвейцарське селище, в якому проживають 300 мільйонерів, прийме одну сім'ю біженців

Щороку гості фестивалю випивають близько 400 тисяч літрів пива. На захід у серпні в невелике селище Вакен з'їжджаються до 75 тисяч любителів важкої музики з різних країн світу. Для порівняння: в самому селищі постійно проживає менше двох тисяч осіб.

Трубопровід повинен захистити землю від зносу під колесами вантажівок, які підвозять пиво на фестиваль. Також труба позбавить працівників фестивалю від необхідності постійно замінювати спорожнілі бочки повними.

Крім цього, до фестивалю оновлять каналізацію і систему доставки питної води, а поліпшена дренажна система дозволить уникнути появи гігантських калюж. Загальний обсяг інвестицій у покращення складе приблизно мільйон євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше 3-х кілометровий пивопровід побудували в бельгійському Брюгге.