У центрі бельгійського Брюгге з'явився підземний "пивопровід" (фото, відео)

Якзазначає Deutsche welle, такий трубопровід прийшов на зміну цистернам, що перевозять пінний напій.

Пивний трубопровід простягнувся майже на 4 кілометри під історичним центром міста.

Швидкість такої доставки пива – 4 тисячі літрів на годину.

Як повідомляв УНІАН, передбачалося прокласти пивопровід від пивоварні De Halve Maan в центрі міста до заводу з бутилювання.

На реалізацію проекту знадобилося чотири роки. Всі роботи коштували €4 млн, причому власнику пивоварні Ксав'єру Ваннесте вдалося придумати ідею, яка дозволила частково залучити гроші на цей проект: він запропонував за плату довічно забезпечувати клієнтів пивом.