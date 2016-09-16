У центрі бельгійського Брюгге з'явився підземний "пивопровід" (фото, відео)
14:03, 16 вересня 2016Світ
1090 0
У центрі бельгійського Брюгге, що охороняється ЮНЕСКО, з'явився підземний "пивопровід".
Пивоварня De Halve Maan в Брюгге / REUTERS
Якзазначає Deutsche welle, такий трубопровід прийшов на зміну цистернам, що перевозять пінний напій.
Пивний трубопровід простягнувся майже на 4 кілометри під історичним центром міста.
Швидкість такої доставки пива – 4 тисячі літрів на годину.
Як повідомляв УНІАН, передбачалося прокласти пивопровід від пивоварні De Halve Maan в центрі міста до заводу з бутилювання.
На реалізацію проекту знадобилося чотири роки. Всі роботи коштували €4 млн, причому власнику пивоварні Ксав'єру Ваннесте вдалося придумати ідею, яка дозволила частково залучити гроші на цей проект: він запропонував за плату довічно забезпечувати клієнтів пивом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter