У Китаї пенсіонерка затримала рейс на 5 годин, кинувши на вдачу монети в двигун літака (фото)
Пізніше пенсіонерка пояснила свій вчинок тим, що молилася про те, щоб політ пройшов без проблем.
Внутрішній рейс з Шанхаю в Гуанчжоу (КНР) затримали через літню пасажирку, яка кинула кілька монет у двигун літака.
Технікам довелося розкрити мотор, повністю перевірити його і вичистити.
150 пасажирів, що перебували на борту, були виведені працівниками служби безпеки.
Як уточнює у Facebook видання People's Daily China, 80-річна жінка попросила у співробітників авіакомпанії China Southern Airlines інвалідну коляску, так як не могла пересуватися самостійно.
Вона прямувала до трапу в супроводі родичів, коли співробітники аеропорту помітили, що старенька кинула в двигун монети.
Читайте такожАвстрієць виявився єдиним пасажиром лайнера Philippine Airlines
Пізніше пенсіонерка пояснила свій вчинок тим, що молилася про те, щоб політ пройшов без проблем.
Через три з половиною години ремонт двигуна було завершено. Літак вилетів більш ніж на п'ять годин пізніше запланованого. Поліцейські продовжують розслідувати те, що сталося, але вони виключили будь-яке кримінальне підґрунтя в діях літньої жінки.