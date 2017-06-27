У Китаї пенсіонерка затримала рейс на 5 годин, кинувши на вдачу монети в двигун літака (фото)

Внутрішній рейс з Шанхаю в Гуанчжоу (КНР) затримали через літню пасажирку, яка кинула кілька монет у двигун літака.

Технікам довелося розкрити мотор, повністю перевірити його і вичистити.

150 пасажирів, що перебували на борту, були виведені працівниками служби безпеки.

Як уточнює у Facebook видання People's Daily China, 80-річна жінка попросила у співробітників авіакомпанії China Southern Airlines інвалідну коляску, так як не могла пересуватися самостійно.

Вона прямувала до трапу в супроводі родичів, коли співробітники аеропорту помітили, що старенька кинула в двигун монети.

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Пізніше пенсіонерка пояснила свій вчинок тим, що молилася про те, щоб політ пройшов без проблем.

Через три з половиною години ремонт двигуна було завершено. Літак вилетів більш ніж на п'ять годин пізніше запланованого. Поліцейські продовжують розслідувати те, що сталося, але вони виключили будь-яке кримінальне підґрунтя в діях літньої жінки.