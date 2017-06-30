Підклали свиню: у Техасі стадо тварин паралізувало рух на автостраді (відео)

На автостраді в Техасі стадо свиней паралізувало рух транспорту після аварії. Трейлер, в якому перевозили тварин, зачепився за розділювальний бар'єр і перекинувся, йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

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Правоохоронці були змушені перекрити рух в обох напрямках та разом з фермерами ловити поросят, що розбіглися по всій дорозі.

Попри зовнішню примітивність завдання, зробити це було не так вже й легко. Тварини виявились волелюбними й вперто не хотіли повертатися до клітки.

За якийсь час їх все-таки вдалося зловити. Жодне порося не постраждало.

Як повідомляв УНІАН, житель мексиканського міста Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, побився зі своєю свинею і загинув.