У Німеччині кішка стала фігуранткою судової справи
Кішка не змогла дати свідчення в суді, а викликали її до зали засідань для того, щоб переконатися, наскільки тварина агресивна.
Окружний суд німецького міста Інгольштадта розпорядився доставити до зали засідань кішку, яка покусала сусідку своєї господині, пише газета De Welt.
Як повідомляється, під час вечірньої прогулянки тварина «накинулася на жінку і вкусила її за ногу». Через те, що рана запалилася, лікування постраждалої затягнулося. Жінка через суд зажадала відшкодування коштів на медичні послуги в розмірі близько €2,7 тисяч.
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Видання пише, що «кішка не змогла дати свідчення в суді», а викликали її до зали засідань для того, щоб переконатися, наскільки тварина агресивна. За словами відповідачки, її тварина мила та дружелюбна і мухи не образить.
Процес завершився мировою угодою: відповідачка погодилася виплатити половину необхідної суми за умови, що страхова компанія, в якій її кішка застрахована на випадок заподіяння нею шкоди, виплатить необхідну компенсацію за страховим полісом.