Сумний Кейдж у казахському національному костюмі став героєм фотожаб
12:35, 24 липня 2017Курйози
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Ніколас Кейдж, володар "Оскара" й "Золотого Глобуса", побував у Казахстані.
Соцмережі сміються з Кейджа у казахському національному костюмі / фото vk.com/ivan_seich
Американський актор Ніколас Кейдж минулих вихідних побував у Казахстані. Він посадив дерево й виступив на дитячому кінофестивалі в Астані.
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Крім того, Кейдж сфотографувався у казахському національному костюмі - темно-зеленому чапані. Цей прикид зірки розсмішив користувачів соцмереж - вони створили низку фотожаб з актором:
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