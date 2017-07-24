Сумний Кейдж у казахському національному костюмі став героєм фотожаб

12:35, 24 липня 2017
Курйози
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Ніколас Кейдж, володар "Оскара" й "Золотого Глобуса", побував у Казахстані.

Соцмережі сміються над Кейджем у казахському національному костюмі / фото vk.com/ivan_seich

Американський актор Ніколас Кейдж минулих вихідних побував у Казахстані. Він посадив дерево й виступив на дитячому кінофестивалі в Астані.

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Крім того, Кейдж сфотографувався у казахському національному костюмі - темно-зеленому чапані. Цей прикид зірки розсмішив користувачів соцмереж - вони створили низку фотожаб з актором:

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Теги: #Кейдж у національному костюмі#Кейдж у Казахстані