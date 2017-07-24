Сумний Кейдж у казахському національному костюмі став героєм фотожаб

Американський актор Ніколас Кейдж минулих вихідних побував у Казахстані. Він посадив дерево й виступив на дитячому кінофестивалі в Астані.

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Крім того, Кейдж сфотографувався у казахському національному костюмі - темно-зеленому чапані. Цей прикид зірки розсмішив користувачів соцмереж - вони створили низку фотожаб з актором: