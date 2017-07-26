"Його мама голосувала за нас": під час виступу Трампа невідомий розгорнув прапор СРСР (відео)

У вівторок, 25 липня, під час виступу президента США Дональда Трампа в місті Янгстаун, штат Огайо, чоловік розгорнув радянський прапор.

Про це повідомляє телеканал WKBN.

Загалом поліція вивела двох порушників під час виступу президента Дональда Трампа.

Перший протестувальник знаходився у натовпі за Трампом і тримав плакат з написом "Трамп /Пенс повинні піти". Чоловіка вивели поліцейські, після чого президент США повернувся на сцену і сказав: "Звідки, звідки він прийшов?", натовп його підтримав оплесками.

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Через кілька хвилин молодий чоловік розгорнув прапор СРСР. Офіцер поліції схопив його за шию і провів до виходу.

Після інциденту, Трамп сказав натовпу: «Він молодий. Він повертається додому до мамочки. У нього проблеми. І я закладаюся, що його мама голосувала за нас, чи не так?».