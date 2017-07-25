Трамп звинуватив Україну у спробах зірвати його виборчу кампанію на користь Клінтон

"Спроби України підірвати передвиборчу кампанію Трампа – «тихенько працюючи над просуванням Клінтон». Так де ж розслідування, генеральний прокуроре?", - написав Трамп у своєму "Твіттері".

Читайте такожPolitico звинуватило Україну у втручанні в вибори США на користь КлінтонНа думку президента США, саботування передвиборної кампанії було направлено на просування кандидатури Хілларі Клінтон на президентських виборах. Він також вимагає від генерального прокурора США розслідувань.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Президент США висловив незадоволення роботою генерального прокурора Джефа Сешинза. "Генпрокурор Сешинз обрав дуже слабку позицію щодо злочинів Гілларі Клінтон".

Зокрема, Трамп повідомив, що мова йде про хакерські взломи серверів Демократичної партії, електронні листи Клінтон, а також про представників компанії Intel, які нібито зливали інформацію.

Читайте такожСанкції проти РФ діятимуть до врегулювання конфліктів в Україні та Сирії - ТрампІнформація про те, що українські чиновники намагалися допомогти кандидату у президенти від демократів Хілларі Клінтон під час її передвиборчої кампанії і підірвати позиції нині обраного президента США Дональда Трампа з'явилася у ЗМІ на початку року. Тоді видання Politico писало, що офіційний Київ допомагав офісу Клінтон відшукати компромат на Трампа, що мав зашкодити його кампанії.

Видання писало, що українські чиновники також поширювали документи щодо причетності Пола Манафорта - головного помічника Дональда Трампа - до корупції. НАБУ оприлюднило копії документів, згідно з якими Манафорт міг отримати більше $12 млн з "чорної каси" колишньої провладної Партії Регіонів. "Українські зусилля вплинути на передвиборчі перегони у США позначились у намаганнях змусити до відставки Манафорта та у розповсюдженні чуток, що кампанія Трампа тісно пов'язана з ворогом України на сході – Росією. Однак вони були набагато менш узгоджені або централізовані, ніж хакерські атаки Росії і поширення листів Демократичної партії", - йдеться у статті. Там також зазначається, що втручання Росії у вибори відбувалося під особистим керівництвом президента Росії Володимира Путіна та за участі військової розвідки.

Нова хвиля підозр щодо України піднялася цього місяця. Зокрема кандидат на пост директора ФБР Крістофер Рей 13 липня пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна вибори в США в 2016 році.

В даний час у США триває розслідування щодо втручання Росії у вибори і зв'язків Трампа з російським керівництвом.