"Це ж ср*нь господня!": Кличко про знесений ринок на "Лісовій" (відео)

Віталій Кличко прокоментував знесення ринку на станції метро "Лісова", що, на його думку покращить ситуацію в місті. Відповідне відео на своїй YouTube-сторінці опублікувало KNK-Media.

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"Я був на Лісовій. Ну, еее, вибачте, будь ласка, ринком це назвати тяжко, тому що це "срань господня", - сказав Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 25 липня, біля станції метро "Лісова" бульдозерами знесли торгівельні ряди на одній з ділянок.

Як повідомляють свідки події, знесення палаток почалося близько другої ночі, а напередодні вранці до цих торгівельних рядів приходили чотири представники виконавчої служби Деснянського райуправління та представник Київради, які повідомили про демонтаж палаток.