Поліцейський розгулював по футбольному полю й розмовляв по телефону просто під час гри (відео)

Türkiye Kupası'nda sıradan bir gün: Emniyet amiri sahada telefonla konuşarak dolaşıyor. pic.twitter.com/QsStYtlYBW — Tribun Dergi (@tribundergi) August 22, 2017

Поєдинок Кубку Туреччини між "Синопспором" та "Єни Амасьяспором" надовго запам'ятається вболівальникам, які були присутні на цій грі.

Мало хто знав про ці команди, проте завдяки одній людині ці колективи будуть ще довго на слуху, передає Проспорт.

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Співробітник поліції дещо задумався, коли розмовляв по телефону прямо під час поєдинку. Все б нічого, але робив він це на полі, коли йшла сама гра.

Слід зазначити, що цей кумедний випадок стався на 80-й хвилині зустрічі за рахунку 3:2 на користь господарів. Сам епізод на матч ніяк не вплинув.

Як повідомляв УНІАН, раніше під час регбійного матчу чоловік вибіг голяка на поле. Епізод трапився під час гри між збірною Нової Зеландії та збірною, що представляє Англію, Шотландію, Уельс і Ірландію.