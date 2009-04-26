Невідомий кинув кросівок у прем'єра Індії

Черевик полетів у прем`єр-міністра Індії Манмохана Сингха в неділю, коли глава уряду виступав на передвиборчому мітингу в місті Ахмедабад. Виступ прем`єра транслювався в прямому ефірі, повідомляє РІА "Новости".

Кинутий невідомим імітатором іракського метальника черевиків кросовок не долетів кілька метрів до трибуни. Охорона вивела порушника. Його особу уточнюють.

На початку квітня індійський журналіст Джарнал Сингх кинув черевик у міністра внутрішніх справ країни Паланіаппана Чидамбарама, мало не влучивши йому в обличчя. Після цього Індією прокотилася ціла хвиля подібних акцій. Черевики летіли в главу опозиційної Індійської народної партії Лала Крішну Адвані, в рядових кандидатів у депутати, бізнесменів.

Минулого тижня один з лідерів опозиції Нарендра Моді виступав з трибуни, на якій була розгорнена волейбольна сітка. Спостерігачі пов`язали це з останньою хвилею метань черевиків.