У Польщі можна поснідати смаженим "Трампом і Меркель" (відео)
09:18, 06 жовтня 2017Курйози
94 0
Дональда Трампа або Ангелу Меркель пропонують на сніданок у Польщі.
Польський кухар випікає млинці з обличчями світових політиків
Польський кухар випікає млинці з обличчями світових політиків. Спочатку Яцек Бундира малює портрет поважної персони сирим зафарбованим тістом, а потім запікає кулінарно-політичний шедевр.
Читайте такожТрамп опублікував в Twitter колаж, на якому він "затьмарює" Обаму
У своїй роботі використовує здебільше природні барвники – шпинат або буряк, втім інколи користується і штучними.
Кулінар зізнається, що портрети і не мають стовідсоткової схожості, але обличчя впізнавані і смачні.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Вашингтона недалеко від Білого дому встановили гігантську надувну фігуру американського президента Дональда Трампа у вигляді щура.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter