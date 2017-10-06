У Польщі можна поснідати смаженим "Трампом і Меркель" (відео)

Польський кухар випікає млинці з обличчями світових політиків. Спочатку Яцек Бундира малює портрет поважної персони сирим зафарбованим тістом, а потім запікає кулінарно-політичний шедевр.

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У своїй роботі використовує здебільше природні барвники – шпинат або буряк, втім інколи користується і штучними.

Кулінар зізнається, що портрети і не мають стовідсоткової схожості, але обличчя впізнавані і смачні.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Вашингтона недалеко від Білого дому встановили гігантську надувну фігуру американського президента Дональда Трампа у вигляді щура.