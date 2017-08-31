Недалеко від Білого дому з'явився гігантський надувний Трамп-щур (фото, відео)

11:02, 31 серпня 2017
Курйози
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Раніше фігура Трампа-щура перебувала у Нью-Йорку.

Фігура у вигляді Трампа-щури / фото twitter.com/FOX10Phoenix

У центрі Вашингтона недалеко від Білого дому встановили гігантську надувну фігуру американського президента Дональда Трампа у вигляді щура. Про це пише газета Hill.

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Автором п'ятиметрової фігури став арт-художник Джон Пост Лі, який так висловив, як поводиться президент США. "Я не хотів насправді насміхатися над ним. Я хотів пожартувати над ним й, як у дзеркалі, показати, як він применшує значення інших людей", - заявив він.

Раніше біля Білого дому встановили фігуру надувного курчати висотою приблизно дев'ять метрів із зачіскою, як у президента Дональда Трампа.

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Теги: #Трамп-щур#Трамп у вигляді щура