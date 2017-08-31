Недалеко від Білого дому з'явився гігантський надувний Трамп-щур (фото, відео)
Раніше фігура Трампа-щура перебувала у Нью-Йорку.
У центрі Вашингтона недалеко від Білого дому встановили гігантську надувну фігуру американського президента Дональда Трампа у вигляді щура. Про це пише газета Hill.
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Автором п'ятиметрової фігури став арт-художник Джон Пост Лі, який так висловив, як поводиться президент США. "Я не хотів насправді насміхатися над ним. Я хотів пожартувати над ним й, як у дзеркалі, показати, як він применшує значення інших людей", - заявив він.
Trump Rat in DC pic.twitter.com/WMxZCeCPGE— Rick Rubin (@rubindesigns) August 30, 2017
A man takes a selfie in front of "Trump Rat," a 15 foot inflated balloon on display in DuPont Circle, around a mile NW of the White House. pic.twitter.com/efHqdRUj75— Al Drago (@Al_Drago) August 30, 2017
Раніше біля Білого дому встановили фігуру надувного курчати висотою приблизно дев'ять метрів із зачіскою, як у президента Дональда Трампа.