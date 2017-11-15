Прем'єр Британії ледь не отримала по голові церемоніальною булавою (відео)
10:46, 15 листопада 2017Курйози
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Інцидент з Мей стався на бенкеті на честь нового лорда-мера Лондона.
The PM thought she was going to get knocked out by the Mace at the Guildhall tonight pic.twitter.com/ApIIMbvntf— Paul Twinn (@PaulTwinn) November 13, 2017
Церемоніальна булава мало не влучила в голову британського прем'єр-міністра Терези Мей.
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Політик ледь зуміла ухилитися, як видно на записі конфузу на Twitter-сторінці журналіста Пола Твіна. На кадрах можна побачити, що Мей різко відводить голову назад, потім починає сміятися.
Нагадаємо, схожий випадок стався з британським прем'єром у червні після виборів до парламенту: тоді вона також дивом ухилилася від церемоніальною тростини.
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