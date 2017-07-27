В Австралії гігантський павук-мисливець налякав пару в їхньому будинку

Величезний павук-мисливець завбільшки в обідню тарілку неймовірно налякав пару в австралійському Квінсленді, зненацька з'явившись на скляних дверях будинку. Про це повідомляє Daily Mail.

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Лорен Анселль розмістила фотографію страшного павука-мисливця на своїй сторінці у Facebook.

Пані Анселль розповіла, що павук з'явився з зовнішньої сторони вікна, коли її хлопець намагався приготувати обід. Вона заявила, що павук здавався нешкідливим, але йому не сподобалося, коли пара намагалася прогнати його зі скла.

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"Ми не хотіли його вбивати, але йому не сподобалося, що намагалися його перемістити. Він все ще живий і щасливий. Я назвала його Арагог", - сказала Лорен. Вона зазначила, що павук наразі десь у саду і пара більше не бачила його.