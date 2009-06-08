Українців на прізвище Галушко обіцяють безкоштовно нагодувати в Полтаві

Будь-який житель України на прізвище ГАЛУШКО може безкоштовно поїсти в будь-якому ресторані або кафе Полтави.

Як передає кореспондент УНІАН, це пообіцяв мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ під час свята української галушки в місті.

«Кризу потрібно зустрічати хорошим апетитом, а проводжати – з Полтавськими галушками», - заявив мер.

Упродовж вихідних у Полтаві можна було поласувати традиційною українською їжею - галушками з м`ясом, сиром, сметаною, печінкою, картоплею зі шкварками, з різними спеціями.

У ході свята гостей розважали костюмовані герої, а всі охочі фотографувалися з переодягнутими персонажами часів Полтавської битви. Творчі колективи міського Будинку культури й Малої академії мистецтв представили концертну програму, конкурси й розваги.

На організацію цього свята з бюджету не виділяли коштів - все за рахунок спонсорів.

Як повідомлялося, галушка стала офіційним символом Полтави, а пам`ятний знак галушці офіційно внесено до символіки міста. Таке рішення 11 грудня 2008 року ухвалили депутати міськради.

1 квітня 2006 року в Полтаві було відкрито пам`ятник галушці. Він розташований біля музею Івана Котляревського. Пам`ятник являє собою велику глибоку тарілку з 12 галушками й ложкою.

У Полтаві щорічно проходять свята галушки, а також виставки «Історія полтавської галушки».

У травні 2008 року 19-річний студент-третьокурсник Полтавського кооперативного університету споживчої кооперації Геннадій ЧІПКО встановив рекорд Гіннессу за швидкістю поїдання галушок - він з`їв порцію з 12 галушок за 52,3 секунди.