Вино з канабісу: у Каліфорнії винайшли напій, від якого немає похмілля

Каліфорнійський винний завод створив вино, яке, як стверджують винороби, не викликає похмілля, але допомагає розвеселитися.

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Цей напій безалкогольний, але містить діючу речовину канабісу "ТНС", повідомляє Today.

У кожній пляшці міститься 16 міліграм речовини "ТНС". Такої концетрації, за словами виробників, вистачить для того аби «втратити розум». При цьому на смак вино як справжній Совіньйон Блан з нотками лемонграсу, лаванди і цитрусових, але пахне марихуаною.

Незвичний напій будуть продавати лише у тих штатах, де марихуана легалізована. Розпочати поставки планують вже у січні.

Як повідомляв УНІАН, експерти озвучили ТОП-5 країн Європи, де найбільше споживають алкоголь.