Розкрито таємницю дивної зачіски Трампа

Журналіст Майкл Вулф розповів, чому у президента США Дональда Трампа така зачіска.

У книзі "Вогонь і лють: Білий дім Трампа зсередини", витяги з якої наводить The New York Post, журналіст пише, що зачіска Трампа — результат процедури з пересадки волосся. Про це він нібито дізнався зі слів Іванки Трамп.

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"Вона часто розповідала друзям про технічну сторону цього питання. Після пересадки волосся лиса маківка оточена кучерявим волоссям спереду і по боках. Воно спрямоване з усіх сторін так, щоб зійтися у центрі, потім зачесане назад й зафіксоване гелем", — пише Вулф.

Що стосується кольору, то його причина у засобі Just for Men: чим довше його тримаєш на волоссі, тим темніший колір виходить. Однак через те, що Трамп нетерплячий, у нього постійно виходить блонд з помаранчевим відливом.

Варто зазначити, що зачіска Трампа часто стає об'єктом глузувань і жартів у соцмережах.