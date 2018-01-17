Передвиборчі домени Путіна "прогнозують" його правління до 2042 року

Користувачі Інтернет провели дослідження доменів предвиборчих компаній Володимира Путіна, згідно з результатами якого він буде балотуватися у президенти до 2042 року.

За допомогою спеціального сервісу користувач Facebook Сергій Крючков перевірив домени putin20xx.ru (цьогорічний домен передвиборчої компанії Путіна "putin2018.ru") з кроком у шість років, адже саме стільки триває президентський строк в РФ.

Він з'ясував, що домени з датами 2024, 2030, 2036 вже зайняті. Найближчий вільний домен putin2042.ru.

Автор посту також відмічає, що і цьогорічний домен був куплений завчасно - у 2010 році. Це при тому, що Путін довгий час не заявляв про свої наміри балотуватися у президенти в цьому році.

Хто зайняв ці домени невідомо, можливо команда нинішнього президента РФ, а може його опонентів, щоб Путін не зміг їми скористатися в майбутньому.

Зазначимо, що у 2042 році Володимиру Путіну має виповнитися 90 років.

Як повідомляв УНІАН, "Вікіпедія" достроково назвала Путіна переможцем на виборах президента Росії-2018.