"Вікіпедія" достроково назвала Путіна переможцем на виборах президента Росії-2018

17:25, 14 січня 2018
Курйози
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Путін є президентом Росії з 2000 року (з перервою в 2008-2012 роках).

Володимир Путін / фото REUTERS

Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" достроково назвала чинного президента Росії Володимира Путіна переможцем президентських виборів-2018.

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Як зауважує 24 канал, до виборів президента Росії залишилося трохи більше двох місяців. Так голосування за нового російського лідера стартує 18 березня.

Нагадаємо, що Путін є президентом Росії з 2000 року (з перервою в 2008-2012 роках). На цю посаду його обирали вже тричі.

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Теги: #вибори в Росії#Путін іде в президенти#вибори президента в РФ