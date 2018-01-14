"Вікіпедія" достроково назвала Путіна переможцем на виборах президента Росії-2018
17:25, 14 січня 2018Курйози
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Путін є президентом Росії з 2000 року (з перервою в 2008-2012 роках).
Володимир Путін / фото REUTERS
Інтернет-енциклопедія "Вікіпедія" достроково назвала чинного президента Росії Володимира Путіна переможцем президентських виборів-2018.
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Як зауважує 24 канал, до виборів президента Росії залишилося трохи більше двох місяців. Так голосування за нового російського лідера стартує 18 березня.
Нагадаємо, що Путін є президентом Росії з 2000 року (з перервою в 2008-2012 роках). На цю посаду його обирали вже тричі.
"Вікіпедія" достроково назвала Путіна переможцем у виборах президента Росії-2018 / скріншот
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