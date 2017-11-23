У Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втік

В Усть-Ілімському районі Росії ведмідь вкрав у мисливця дві рушниці і втік. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління МВС.

Як повідомляється, 57-річний мисливець обходив свої угіддя, розташовані в десятках кілометрів від найближчого села. Чоловік вирішив зупинитися в одному з зимовий, залишив речі в хатинці і пішов за водою. Повернувшись, він почув у будові підозрілий шум і побачив силует ведмедя.

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Переляканий мисливець кілька годин ховався в лісі, а коли повернувся, виявив, що зник мішок з-під риби, в якому він зберігав зброю. Як виявилося, пропали рушниці «Вепр» та «ІЖ», ще одне з пошкодженим прикладом і характерними слідами від зубів звіра він знайшов недалеко від хатинки. Протягом декількох днів чоловік намагався самостійно відшукати зникле майно, проте зробити це йому не вдалося.

Мисливець повідомив про інцидент поліції, і правоохоронці виїхали на місце події. Однак з моменту появи ведмедя в мисливському будиночку пройшов рясний снігопад, який приховав сліди звіра в тайзі.

Нагадаємо, раніше у Росії ведмідь забрів на міський ринок.