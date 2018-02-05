Безробітний китаєць вкрав 800 метрів дороги і перепродав її

Щоб реалізувати свій план, зловмисник винайняв екскаватор і кілька вантажівок.

Житель китайського села Суцянь викрав 800 метрів бетонованої дороги і перепродав її.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Поліція провінції Цзянсу з'ясувала, що біля зниклої дороги бачили вантажний автомобіль зі сміттям, за кермом якого сидів один із місцевих жителів — безробітний чоловік по імені Чжу. При допиті він зізнався в організації крадіжки.

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«Останнім часом цією дорогою не особливо користувалися, от я і подумав, чому б не зірвати її, а матеріал — продати», — розповів він. Щоб реалізувати свій план, зловмисник винайняв екскаватор і кілька вантажівок. За одну ніч вони зняли дорожнє полотно шириною 3,5 метра.

Чжу продав 500 тонн уламків бетону за 10 юанів за тонну і заробив п'ять тисяч юанів. Йому були пред'явлені звинувачення в крадіжці.