Бобри допомогли оленям втекти з розплідника

У Валгундській волості Латвії з розплідника до лісу втекло 153 олені, повідомляє Лента.руз посиланням на газету Novaja.

Як з`ясувалося, умови для втечі їм забезпечили місцеві бобри, які підгризли дерева біля загороди. Дерева, що впали, пошкодили огорожу, і олені змогли втекти.

Приблизно половину тварин, як розповіла консультант господарства Зієдонє БЕРЗІНЯ, за кілька днів вдалося знайти і повернути. "Приманюючи яблуками і зерном, співробітники сподіваються зібрати назад велику частину оленів", - повідомляє газета.

Оцінюючи розмір завданої шкоди, З.БЕРЗІНЯ зазначила, що племінна самка коштує близько 700 євро, а самець - від 1000 до 2000 євро.

У господарстві відзначають, що раніше подібне вже траплялося: восени 2008 року олені втекли за аналогічних обставин, 14 із них так і не повернулися. У зв`язку з останньою втечею вже було вжито певних заходів: дерева поблизу загону, стовбури яких підгризені бобрами, було спиляно.