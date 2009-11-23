Американський астронавт став батьком у космосі

Астронавт з команди шатлу "Атлантіс" Рендольф Бреснік (Randolph Bresnic) став батьком через кілька годин після свого першого виходу у відкритий космос, повідомляє Associated Press. Бресник став другим в історії астронавтом НАСА, хто дізнався про народження своєї дитини на орбіті Землі.

Передбачалося, що дружина астронавта Ребека Бреснік (Rebecca Bresnik) народить вранці у суботу, до того, як її чоловік здійснить свій перший вихід у відкритий космос, проте пологи затрималися. Під час шестигодинного виходу в космос Рендольф попросив не повідомляти його про хід пологів, щоб він міг концентруватися на своїх обов`язках, але звістку про народження дочки він одержав вже після завершення роботи.

Екіпаж "Атлантіса" оповістили про народження дівчинки, яку назвали Абігайль Мей (Abigail Mae), піснею Боба Карлайла "Butterfly Kisses", спеціально вибраною для цього випадку Ребекою Бреснік.

Абігайль Мей - не перша дитина 42-річного Рендольфа Бресника. У 2008 році подружжя усиновило дитину з України, зараз хлопчикові на ім`я Вайетт 3 роки.

Шаттл "Атлантіс" завершить свою місію на МКС і повернеться на Землю у п`ятницю, 27 листопада. Місія "Атлантіса" стане одним з останніх польотів шаттлів до МКС - в НАСА планують згорнути програму космічних човників і в майбутньому перевозити вантажі і астронавтів МКС за допомогою російських ракет-носіїв "Союз".

Вперше астронавт став батьком на земній орбіті у 2004 році. Ним був Майк Фінк (Mike Fincke), дочка якого народилася приблизно за три місяці до закінчення його терміну перебування на МКС.

Лента.ру