Гастарбайтер Бахтіяр йшов у Кремль, щоб стати зятем Медведєва

Уродженець Дагестану на ім`я Бахтіяр намагався пройти в Кремль, щоб стати зятем президента РФ Дмитра Медведєва.

Газета "Московський комсомолець" пише, що інцидент трапився біля Спаських воріт, коли патрульні міліціонери затримали підозрілу людину, яка блукала біля в`їзду в Кремль.

Чоловік повідомив їм, що поспішає на зустріч з Дмитром Медведєвим, щоб у приватній бесіді попросити руки і серця президентської доньки. 35-річний уродженець Дагестану не знав, що глава держави виховує сина. Після подальших розпитувань його відправили до психіатричної лікарні на обстеження.

За даними "Московського комсомольця", Бахтіяр приїхав в столицю у пошуках кращої долі ще два роки тому і зумів влаштуватися на одне з будівництв оператором баштового крана.

Весь цей час гастарбайтер справно надсилав зароблені гроші рідним - на батьківщині у Бахтіяра залишилися мати, батько і брат. Проте у зв`язку з кризою будівництво заморозили, Бахтіяр втратив роботу і вирішив, певно, поправити своє фінансове становище за допомогою вдалого одруження.