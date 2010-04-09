У Керчі відкривається виставка радянської стрілецької зброї

Виставка радянської стрілецької зброї відкриється сьогодні в Керчі з нагоди 66-ї річниці звільнення міста від фашистів і 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН в Історико-археологічному музеї Керчі, серед експонатів виставки "Зброя нашої Перемоги" - російська "трьохлінійка" - магазинна гвинтівка системи Мосіна, самозарядна гвинтівка системи Токарева, самозарядний карабін системи Симонова, пістолети-кулемети системи Шпагіна, револьвери системи Нагана, пістолет системи Коровіна, кулемети системи Дегтярьова.

"Для знавців стрілецької зброї особливий інтерес можуть представляти магазинні гвинтівки іноземного виробництва і ручний кулемет ZB, які широко використали бійці народного ополчення і учасниками руху опору на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Представлено на виставці і деякі зразки холодної зброї: багнети, шаблі, шашки, кортики.

За останню чверть століття в такому обсягу предмети з колекції зброї Керченського заповідника експонуються вперше.

Керч була звільнена від фашистів 11 квітня 1944 року. Керч - одне з чотирьох міст-героїв України.