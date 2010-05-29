Черновецький забув імена засновників Києва

Мер Києва Леонід Черновецький відкрив реставрований пам’ятник засновникам Києва. Відновлення одного з головних символів столиці тривало 3 місяці і 5 днів.

Відкриття пам’ятника проходило в урочистій обстановці. В Старонаводницькому парку грав Київський муніципальний духовий оркестр і співали вокалісти ансамблю "Благовість".

Синьо-жовту стрічку, якою був обв’язаний пам’ятник, зняв Леонід Черновецький. Під час його привітального слова стався конфуз - міський голова забув імена засновників Києва.

"Как я и обещал, ко дню Киева мы открываем полностью отреставрированный самый главный памятный знак Киева, памятник основателям Киева: Хориву, их сестре Ще.. Кию, - сказав Черновецький. Після секундної паузи він виправився. - Щеку и их сестре Лыбеди".

Подальшу промову мер міста читав з папірця.

Gazeta.ua