В Україні школярів навчатимуть фінансової грамоти

Сьогодні в Дніпропетровському університеті економіки і права (ДУЕП) відбулася презентація загальнонаціональної програми фінансової грамотності школярів «Школа фінансового успіху».

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках презентації відбувся перший відкритий урок для учнів середніх шкіл Дніпропетровська, які займатимуться за новою програмою на першому етапі її реалізації.

Авторами загальнонаціональної освітньої програми виступили «ЮніорБанк» (освітній проект «ПриватБанку») і ДУЕП – один із провідних недержавних вишів України.

Автори програми «Школа фінансового успіху» наголошують на її соціальній спрямованості, наданні відкритого і рівного доступу всім школам, педагогам і батькам до методик і учбових матеріалів для проведення уроків і факультативів про практичну економіку. Вперше у педагогічній практиці освітня програма має інтерактивний характер - в її рамках школярам будуть безкоштовно видавати справжні банківські "ЮніорКарти", які дозволять учням опановувати фінансові послуги на практиці, а їхнім батькам - контролювати витрати своїх дітей.

За словами першого проректора ДУЕП Анатолія ЗАДОЇ, методику даної програми розробляли викладачі вишу спільно зі співробітниками «ПриватБанку» і вчителями економіки.

“Програма «Школа фінансового успіху» дозволить зробити економіку цікавою для дітей. Наше головне завдання, щоб випускник школи міг вільно орієнтуватися в сучасному економічному просторі, свідомо приймав рішення як йому потрібно заробляти, витрачати і зберігати гроші», - сказав А.ЗАДОЯ.

За словами керівника проекту «ЮніорБанк» Тетяни ГАРЕЄВОЇ, освітня програма «Школа фінансового успіху» упроваджується як складова частина всесвітньої програми фінансової грамотності під патронатом міжнародної платіжної системи VISA.

“Як експеримент ми обрали 5 середніх шкіл у Дніпропетровську, де протягом півріччя будуть проведені 30 факультативних уроків за освітньою програмою. Ми також плануємо провести такий експеримент у школах Івано-Франківська, а потім поширити програму на всю Україну. За підсумками експерименту і методичного удосконалення програми ми маємо намір надати її Міністерству освіти і науки України з проханням рекомендувати її як факультативні заняття в усіх школах», - підкреслила Т.ГАРЕЄВА.

За її словами, найближчим часом учбові курси і методики за програмою «Школа фінансового успіху» будуть доступні на веб-сайті «ЮніорБанку». Одержати їх можна абсолютно безплатно.

Для школярів 1-4 класів у рамках програми «Школа фінансового успіху» до кінця 2010 року буде завершений випуск спеціальних повчальних мультфільмів «Азбука грошей. Як допомогти дитині вирости багатою», розроблений спільно з творчим об`єднанням «Маски» (Одеса). Ці відеоуроки фінансової грамотності також надаватимуться школам безплатно.