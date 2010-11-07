Королева Британії завела сторінку в Facebook

16:22, 07 листопада 2010
Курйози
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Подружитися, правда, не вийде

Королева Великої Британії Єлизавета II завела офіційну сторінку в соцмережі Facebook, повідомляє AP.

На сторінці, яка буде доступною користувачам уже з понеділка, розміщуватимуться відеоролики, фотографії і новини не тільки Єлизавети II, але й інших членів королівської родини, включаючи принців Вільяма і Гарі.

Користувачі зможуть відправляти повідомлення в Букінгемський палац, залишати коментарі на сторінках королеви, і знайти докладну інформацію про події, які проходитимуть поблизу їхніх будинків.

Проте, цей аккаунт матиме корпоративний статус, а не особистий, тому люди не матимуть можливості подружитися з королевою.

Королівська родина вже має свій аккаунт у Twitter і власний відеоканал на YouTube. 

«Газета.ру»

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