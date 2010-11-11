Якийсь «Володимир» продає в Інтернеті будівлю київської РДА

В Київраді заявляють, що будівля Голосіївської районної держадміністрації виставлена на продаж.

Як зазначається в повідомленні прес-служби фракції «Республіка Київ» в Київській міськраді, секретар цієї фракції Олексій ДАВИДЕНКО випадково натрапив на відповідне оголошення, розміщене на інтернет-сайті «Фото Недвижимость».

«Я побачив фото будівлі Голосіївської РДА в розділі «продаж комерційної нерухомості». Поруч – ціна 7,9 млн. доларів. Неймовірно здивувався. Проте усі сумніви розвіялись, коли я зателефонував за вказаним номером «Володимиру». Той підтвердив, що продає саме «райдержадміністрацію», - розповів О.ДАВИДЕНКО, зазначивши, що на офіційному сайті Голосіївської РДА – те саме фото нової будівлі райадміністрації, що й на інтернет-сайті «Фото Недвижимость».

За словами О.ДАВИДЕНКА, у 2009 р. голова Голосіївського району Сергій САДОВИЙ хвалився, що з нового року адміністрація переїде у нову будівлю, «збудовану самостійно», тобто за кошти районної громади м.Києва.

«Хочу нагадати, що 14 жовтня Київська міська рада ухвалила рішення, згідно з яким будинки та приміщення, в яких розташовані районні у м.Києві ради та адміністрації, передано з власності районів до власності міста. Це означає, що без згоди киян та депутатів Київради ніхто не має права продавати ці будівлі!» - наголосив О.ДАВИДЕНКО.

У зв’язку з викладеним фактом, «Республіка Київ» просить першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА та прокуратуру м.Києва розібратись, хто незаконно намагається продати будівлю Голосіївської райдержадміністрації.

Прес-служба фракції надала знімки Інтернет-сторінок у «Фото Недвижимость», де розміщено оголошення про продаж будівлі на Голосіївській площі http://www.fn.ua/view.php?ad_id=72070 та інтернет-сторінки РДА Голосїівського району, де виставлено фото цієї ж будівлі http://kmv.gov.ua/divisions.asp?Id=318