У Черкасах встановлять 15-метровий сонячний годинник

У Черкасах у Долині троянд встановлять 15-метровий сонячний годинник.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу дизайну міського середовища та реклами Черкаського міськвиконкому Оксана ПОЛІЩУК, сонячний годинник представлятиме собою циферблат діаметром близько 15 метрів, з елементами кованого декору. Нині розробляється дизайн і оформлення самого сонячного годинника, на якому в обов’язковому порядку буде присутня символіка міста. В Черкаському міськвиконкомі хочуть зробити цей годинник місцем зустрічі для закоханих пар, які призначатимуть біля нього побачення.

Подібні годинники встановлені у багатьох містах України, черкаський же вирізнятиметься своєрідним дизайном.