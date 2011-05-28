У ГУАМ активізували взаємодію по боротьбі з корупцією

В Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ визначили пріоритети співпраці у сфері боротьби з корупцією та відмиванням грошей.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням грузинської сторони відбулося засідання робочої підгрупи по боротьбі з корупцією та відмиванням грошей.

Делегації обмінялися інформацією про національне законодавство, оперативну ситуацію й виконання компетентними органами держав-членів ГУАМ завдань у цій сфері.

Були розглянуті питання розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці у форматі ГУАМ, зокрема з обміну оперативною інформацією.

На порядку денному також стояло питання підготовки до імплементації проекту в сфері боротьби з корупцією спільно з Антикорупційною мережею для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку за підтримки США.

Делегації обмінялися думками про взаємодію держав-членів ГУАМ в інших міжнародних організаціях із питань попередження та боротьби з корупцією, зокрема в рамках Комітету експертів із оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL), Групи держав проти корупції (GRECO) і Егмонтської групи.