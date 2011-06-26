У Каліфорнії вибрали найпотворнішого собаку в світі (фото)

Незвичайний собака, що з'явився на світ після схрещування порід чихуахуа і китайської чубатої, перемогла в конкурсі "Найпотворніший собака в світі-2011", який щорічно відбувається в Каліфорнії.

Як передає 24h.com, 14-річний мініатюрний собака по кличці "Йода" вразив суддів своєю "страшною" зовнішністю: у собаки викривлений ніс, довгий язик неприродно звисає з пащі, а постава непропорційна тваринячій. Тіло собаки покрите скуйовдженим рідким волоссям персикового і сивого кольору, а відкопилені в бік вуха виділяються відсутністю будь-якого волосяного покриву.

За словами власниці собаки, вона знайшла тварину в покинутому будинку, яку спочатку сприйняла за щура. Вага песика близько одного кілограма. Неординарна зовнішність собаки принесла господині престижну перемогу в конкурсі і премію на суму в одну тисячу доларів - головний приз конкурсу.

Титул "Найпотворніший собака в світі" в минулому році дістався собаці породи чихуахуа на кличку Принцеса Еббі. Вона вирізнялася викривленим боком і ногами, а мордочку короткошерстого собаки "спотворювало практично закрите око.

Чіхуахуа вважається найменшою породою собак. Існує два різновиди чихуахуа: короткошерста і довгошерста. Назва породи походить від мексиканського штату Чиуауа, де в 1850 році були виявлені останки незвичайної породи.

Собака породи китайська чубата по кличці Міс Еллі, володар титулу "найпотворніший собака в світі-2009", помер на початку червня 2010 року у віці 17 років.