Визначено 21 фіналіста акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКА, який як голова Оргкомітету акції у понеділок взяв участь у церемонії оголошення та нагородження фіналістів.

За результатами регіональних презентацій та опитування 100 експертів у галузі туризму, архітектури, історії і культури було визначено 21 фіналіста акції. До їхнього числа увійшли 7 кращих замків, 7 фортець і 7 палаців.

Під час урочистого вручення заслужених нагород М.ТОМЕНКО привітав директорів цих історико-культурних об’єктів, побажав успіху у подальшій боротьбі за звання кращих та вручив їм пам’ятні дипломи фіналістів акції.

Фіналістами акції стали:

у категорії «замки»: Дубенський замок (Рівненська область), замок «Паланок» (Закарпатська область), Збаразький замок (Тернопільська область), Золочівський замок (Львівська область), Луцький Верхній замок (Волинська область), Олеський замок (Львівська область), Ужгородський замок (Закарпатська область);

у категорії «фортеці»: Аккерманська (Білгород-Дністровська) фортеця (Одеська область), Генуезька фортеця в Судаку (Крим), Кам’янець-Подільська фортеця (Хмельницька область), Київська фортеця (Київ), фортеця у Меджибожі (Хмельницька область), Хотинська фортеця (Чернівецька область), Чигиринська фортеця – резиденція Богдана Хмельницького (Черкаська область);

у в категорії «палаци»: Алупкінський (Воронцовський) палац (Крим), Бахчисарайський (Ханський) палац (Крим), Лівадійський палац (Крим), Маріїнський палац (Київ), Митрополичий палац (Чернівці), палац Кирила Розумовського у Батурині (Чернігівська область), палац у Качанівці (Чернігівська область).

Говорячи про принцип визначення фіналістів, М.ТОМЕНКО зауважив, що під найкращими об`єктами за цими трьома категоріями експерти розглядали як історичну значимість тої чи іншої будівлі, так і її архітектурну привабливість, культурну традицію і туристичну спроможність. Він наголосив, що, окрім представлених об’єктів, в Україні є ще дуже багато надцікавих об’єктів, але в силу різних обставин вони ще потребують багато зусиль для того, щоб вийти на належний туристичний рівень.

М.ТОМЕНКО наголосив, що оголошення фіналістів акції було не випадково приурочено до 20-річчя Незалежності України, а переможців до 1 грудня 2011 року – дня святкування 20-річчя з дня Референдуму про державний суверенітет України. «Фактично цьому року - року 20-річчя молодої України - ми присвячуємо нашу стару, давню історію і так поєднуємо давню традицію і молодий вік нашої держави», - сказав він.

Після завершення урочистостей у розмові з журналістами М.ТОМЕНКО відзначив, що «державна політика, туристична інфраструктура і піар-кампанія по просуванню представлених об’єктів може перетворити їх у візитну картку України». Це, на його переконання, є тим більше можливим через те, що Україна надзвичайно цікава країна, адже тут переплелося багато історій: і українська, і російська, і польська, і турецька, і єврейська, і багато інших. Тому, наголосив він, потенціал її відвідування іноземцями є максимально великим.

Віце-спікер висловив переконання, що до 1 грудня, коли відбудеться презентація 7 переможців акції, можна буде відзначити значне покращення їхнього сьогоднішнього стану.

Він висловив сподівання, що акція «7 чудес України» простимулює місцеві та державні бюджети згадати про такі об’єкти і закласти в бюджет на 2012 рік фінансування, зокрема, на їхню реставрацію.

«В житті повинно бути місце для чудес. І оцією «чудесною» складовою ми певним чином компенсуємо непросте наше соціально-економічне життя», - сказав М.ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО як голова Оргкомітету акції також повідомив, що детальну інформацію про 21 фіналіста можна знайти на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua, де можна і проголосувати за сім найкращих об’єктів. Як відомо, за умовами конкурсу, остаточних переможців акції буде визначено шляхом експертного та Інтернет-голосування (50/50). Голосування триватиме до 1 грудня 2011 року.

Загальнонаціональна акція «7 чудес України» була започаткована Фондом Миколи Томенка «Рідна країна» у 2007 році. У 2008 році відбувся другий етап акції – «7 природних чудес України». Обидва етапи акції під загальною назвою «7 чудес України» мали великий успіх, тому у 2010 році широкому загалу було презентовано новий проект – «7 чудес України: замки, фортеці, палаци». Як стає зрозуміло із назви акції, в результаті її проведення будуть обрані 7 чудесних замків, фортець та палаців України.

За словами М.ТОМЕНКА, метою проведення попередніх етапів акції, а також її третього етапу – «7 чудес України: замки, фортеці, палаци» – стало прагнення відкривати та пізнавати природну та рукотворну красу нашої країни, її багату історичну спадщину та великий туристичний потенціал.