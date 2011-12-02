Найдорожчий в Україні iPhone продали за 240 тисяч

В Україні проданий смартфон iPhone 4S, інкрустований діамантами, за суму 240 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії E-ton concept store, що здійснює продажі даних смартфонів.

Як зазначили в компанії, найдорожчий в Україні iPhone 4S, інкрустований коштовним камінням і покритий золотом 24 карати, вартістю майже 240 тис. грн. виконується на замовлення українського клієнта (ім'я не розголошується) за участю відомого ювелірного ательє.

Також у продажу в Україні вже з'явилися лімітовані iPhone 4S вартістю від 11 000 грн з корпусом із шкіри страуса, ската або змії.

Тюнінг (інкрустація, позолота, обтягнення шкірою тощо) смартфонів проводиться за кордоном.

Як зазначили в компанії, «нинішній бомонд переситився звичайними телефонами – тепер у моді ексклюзивні гаджети». Так, серед українських депутатів найбільший попит має iPhone 4 із золотим зображенням тризубця замість стандартного «яблучка». Напередодні свят нетривіальний iPhone став найбажанішим (і максимально оригінальним) подарунком до Нового року, а також універсальним презентом для чиновників від представників бізнесу. Більше того, як стало відомо з достовірних джерел, ще у вересні один з масштабних донецьких холдингів замовив для своїх топ-менеджерів як новорічні подарунки смартфони iPhone 4 з логотипом компанії, що світився, на задній кришці. Для подарунка одному з архієпископів Православної Церкви айфон навіть був прикрашений ликом Божої Матері.

Як повідомили в E-ton concept store, найпопулярнішими матеріалами корпусу для телефонів серед українських та іноземних клієнтів стали золото, срібло, цінні породи дерева і каменів. Компанія повідомила, що в Україні вже є кілька власників iPhone і iPad вартістю вище 20 тис. дол.

До речі, найдорожчий у світі iPad 2, прикрашений золотом, діамантами і стружкою з кісток тиранозавра, був проданий на початку листопада за 8 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Україні відбувся старт продажів офіційно ввезеного і сертифікованого смартфона iPhone 4S - перша партія смартфонів iPhone 4S обсягом більше 500 шт. була розкуплена за три дні.