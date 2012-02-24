Менеджер дортмундської «Борусії» бойкотуватиме Євро через Тимошенко?

Генеральний менеджер одного з найтитулованіших футбольних клубів Німеччини - дортмундської «Борусії» - Ханс-Іоахім ВАЦКЕ має намір бойкотувати Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню «Спорт Більд», повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Звичайно, я хотів би побачити ігри, але я не впевнений, що я це зроблю. Я ще не вирішив», - сказав Х.-І.ВАЦКЕ стосовно гри німецької збірної на Чемпіонаті Європи з футболу в Україні.

Причиною він називає скандальний вирок Ю.ТИМОШЕНКО, яка була засуджена до семи років ув’язнення. «Я обурений тим, що ТИМОШЕНКО знаходиться за ґратами. Я хотів би, щоб більше людей виступили на її захист, підтримали тих, хто його потребує, та створили протестний рух. Таке поводження в центрі Європи? Це – просто неймовірно. Мені необхідно над цим подумати», - сказав Х.-І.ВАЦКЕ.

«Спорт Більд» зазначає, що хоча Х.-І.ВАЦКЕ роздумує над бойкотуванням ігор в Україні, він відвідає другу країну-господаря чемпіонату.

«Я точно відвідаю ігри, які проходитимуть в Польщі, наприклад ті, в яких гратимуть наші троє польських гравців», - сказав менеджер дортмундської «Борусії».