Київська влада візьметься ”покращувати” Майдан Незалежності

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну Києва презентувало пропозиції з покращення зовнішнього вигляду Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, дизайн-пропозиції представив заступник начальника цього управління Віктор ГЛЕБА cьогодні під час засідання робочої групи з впорядкування центра міста.

Головархітектури столиці пропонує, в першу чергу, провести ремонт та пофарбувати “в єдиний теракотовий колір», під черепицю, всі дахи будинків, що розміщені на Майдані Незалежності, крім будинку профспілок, що має плоску покрівлю.

Пропонується прибрати з головної площі міста Лядські ворота, аби провести розкопки та відкрити для киян оглядовий майданчик автентичних решток воріт.

Скульптуру Архангела Михаїла пропонується перенести на центральний купол Майдану Незалежності, якщо він буде збережений, щоб розмістити «охоронця Києва» на одній осі зі стелою незалежності України.

Архітектори також вважають за необхідне зняти наддахові рекламні установки з будинків на Майдані Незалежності, замінивши їх світлотехнічними декоративними композиціями. Пропонується модернізувати існуюче електронне табло в будинку профспілок України та встановити «куранти столиці» - годинник з музикальним супроводом державного гімну та інших видатних музичних творів патріотичної тематики.

На місці барельєфу серпа і молота на фасаді будинку розмістити електронний екран, на якому будуть транслюватись події в Україні. Архітектори також вважають, що необхідно демонтувати застаріле обладнання інформаційного екрану «Reinford» по вулиці Інститутській, а на його місці розмістити інформаційно-комунікаційну установку «столичний екран» для показу соціальної реклами та головних подій країни.

Крім того, на переконання архітекторів міста, необхідно замінити огорожу Майдану з боку вулиць Інститутської, Михайлівської, Городецького, застосувавши мотиви архітектурних деталей фасадів вулиці Хрещатик; модернізувати існуюче художнє освітлення Майдану Незалежності; замінити існуючі контейнери для сміття декоративними урнами; демонтувати кіоски та криті літні майданчики.

Біля Головпоштамту вони пропонують висадити додатково хвойні дерева та встановити 5-6 столиків для експозиції прапорів, штандартів, знаків відзнаки та інших елементів державної символіки.

Змінити пропонується також і покриття пішохідної частини площі, зокрема, покрити її новим типом якісної бруківки та тротуарних плит.

Дизайн пропозиції стосується і облаштування підземного переходу на Майдані Незалежності. Зокрема, перепрофілювати кафе-бістро під заклади торгівлі квітами, пресою та книгами і виключити продуктовий асортимент товарів. На стінах архітектори пропонують влаштувати тематичні виставки «Київ сьогодні» у спеціальних виставкових лайтбоксах.

В інтерв’ю журналістам В.ГЛЕБА підкреслив, що представлені пропозиції - це не реконструкція Майдану Незалежності, а лише покращення його вигляду. «Якщо на громадських слуханнях і на містобудівній раді буде прийнято рішення про повторну реконструкцію Майдану Незалежності, то це інше питання», - сказав він.

У свою чергу заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила журналістам, що роботи з облаштування Майдану будуть проводитись не раніше початку наступного року, а зараз розглядаються лише пропозиції, які будуть представлені на розсуд киян. Зокрема, за її даними, громадські слухання планується провести на цю тему на початку січня 2008 року.