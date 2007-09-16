Суп Уго Чавеса претендує на новий світовий рекорд (фото)

Уго Чавес хоче до Книги рекордів Гіннеса. Президент Венесуели особисто приготував цілий казан традиційного венесуельського супу санкочо, передає 5 канал.

Страва Чавеса претендує на новий світовий рекорд, як найбільший казан супу. Вогнетривкий горщик встановили в центрі Каракаса: його об`єм п`ятнадцять тисяч літрів.

Готувався суп тринадцять годин. Страву власноруч помішував Уго Чавес. М`ясо та овочі для супу готували сімдесят жінок-кухарів. На приготування рекордного санкочо пішло дві тонни води, три тонни м’яса та сім тонн овочів. Рекорд венесуельці приурочили річниці Міністерства продовольства. А президентським супом нагодували шістдесят тисяч жителів венесуельської столиці.