П'яний чоловік у домашніх капцях дрейфував на крижині по Дніпру

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, 26 лютого о 16.40 до оперативно–координаційного центру Черкас надійшло повідомлення про чоловіка, який знаходиться на невеликій кризі на відстані 30 метрів від берегу . Рятувальники, які прибули на берег в районі узвозу І. Франка були здивовані. Замість звичайного для цієї пори року рибалки, на тонкій кризі, одягнений по–домашньому, та, ще й у домашніх капцях, перебував літній чоловік.

Співробітникам служби з надзвичайних ситуацій довелося застосували для евакуації людини з тонкої крижини рятувальний пристрій "соломинка" - один з рятувальників підповз впритул до 60–річного чоловіка, останній вхопився за рятувальний пристрій та, був доставлений рятувальниками до берега, де на нього чекали лікарі швидкої допомоги.

З’ясувати, чому чоловік опинився на кризі не вдалося. З ознаками алкогольного сп’яніння його було госпіталізовано.