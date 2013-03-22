Названо книгу-лауреата премії за найдивнішу назву

Книга, що розповідає про те, як убезпечити свій курник від гоблінів, отримала премію Diagram за найнезвичнішу назву книги, яка вручається щорічно повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

За «Як зробити курник неприступним для гоблінів» («Goblinproofing One's Chicken Coop») проголосували 38% учасників онлайн-опитування.

На другому місці опинився довідник «Як чайні баби змінили світ». На третьому рядку розмістилася книга під назвою «Божа карлючка: життя і пригоди пеніса».

Координатор премії Філіп Стоун відзначив, що дивні назви можуть бути не тільки приводом для сміху, але й запорукою успішних продажів книги. Серед відомих прикладів він назвав «Коротку історію тракторів в Україні», «Товариство любителів літератури і пирогів з картопляними очистками острова Гернсі» і «Цікавий інцидент з собакою в нічний час».

Премія Diagram була заснована на Франкфуртському книжковому ярмарку в 1978 році.