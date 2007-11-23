Вчительку звільнили за зйомки в порнофільмах

08:04, 23 листопада 2007
Курйози
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Італійка говорить, хобі не заважало роботі

Італійську вчительку усунено від викладацької діяльності через те, що крім роботи вона знімалася в порнофільмах, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters. Як заявила у четвер влада італійського регіону Фріулі-Венеція-Джулія, поведінка Анни Чіріані (Anna Ciriani) у вільний час "не сумісна з освітнім процесом".

За словами самої Чіріані, яка фігурує в еротичних шоу і інтернет-порнографії під псевдонімом Madameweb, її хобі ніколи не заважало основній роботі. "Моя поведінка в школі завжди була професійною і бездоганною", - стверджує італійка.

П`ять років тому Анні Чіріані вже довелося покинути попереднє місце роботи - середню школу в місті Порденоні, де вона викладала італійську літературу. Учні обклеїли туалети учбового закладу її фотографіями в голому вигляді, викачаними з Інтернету.

Жінка переїхала в сусіднє містечко, де вела вечірні заняття для дорослих студентів. Неприємності у неї почалися після того, як в мережі з`явився відеозапис її виступу на берлінському фестивалі еротики, що користується великою популярністю. Місцеві власті ухвалили рішення остаточно усунути Чіріані від викладання.

 

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