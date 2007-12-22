У Севастополі проведуть конкурс краси серед щурів

У Севастополі сьогодні проведуть конкурс краси «Криса-2008».

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор конкурсу, керівник дитячого оздоровчого містечка «Лукоморье» Микола ПОМОГАЛОВ, конкурс пройде в рамках святкування у містечку Дня Святого Миколая, на який запрошено близько 400 дітей, переважно із соціально малозахищених родин, багатодітних сімей.

За словами М.ПОМОГАЛОВА, під час святкових заходів буде проведено конкурс серед домашніх гризунів «Криса-2008», до участі в якому вже надійшли 22 заявки. Як зауважив М.ПОМАГАЛОВ, у конкурсі візьмуть участь не лише щури, а й морські свинки і ховрахи. Конкурс проходитиме в трьох номінаціях, серед яких, зокрема, конкурс костюмів і конкурс на найбільш швидкого гризуна; для цього змагання виготовили спеціальний прозорий вольєр.

Як повідомляв УНІАН, раніше в дитячому містечку «Лукоморье» з ініціативи М.ПОМОГАЛОВА проводилося багато інших конкурсів, як-то «Хрюша-2007», найбільший бутерброд з червоної ікри, найбільший кольоровий музичний фонтан тощо.