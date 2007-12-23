Непальці і непалки отримали право на одностатеве кохання

Верховний суд Непалу ухвалив зрівняти в правах представників усіх сексуальних орієнтацій. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на ВВС News. Прихильники цього закону вже навзвали ухвалу суду "величезною перемогою".

Зараз законодавство Непалу не передбачає покарання за гомосексуалізм. Проте представники нетрадиційної сексуальної орієнтації можуть бути засуджені до тюремного ув’язнення до одного року за статтею "неприродний статевий акт". Представники організацій у боротьбі за права людини наполягають, що ця стаття використовувалася для дискримінації сексуальних меншин. За даними агентства AP, нетрадиційна статева орієнтація може бути приводом для дворічного ув’язнення.

Верховний суд також звернувся до уряду з вимогою видати нові закони, у яких були б зафіксовані права сексуальних меншин. Але в уряді рішення суду поки не коментують.

Поки незрозуміло, чи буде дозволено парам з нетрадиційною сексуальною орієнтацією одружуватися.