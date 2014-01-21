ЗМІ Швейцарії побачили в рекламі Сбербанку Росії відсилання до нацистської пісні

До такого висновку прийшли місцеві журналісти, пише швейцарська газета 20 Minuten, повідомляє Лента.ру.

Делегація найбільшого російського банку візьме участь у Всесвітньому економічному форумі, який пройде в Давосі з 22 по 25 січня. Напередодні цієї події Сбербанк Росії розмістив у місті плакат зі слоганом «Sochi today. The world tomorrow» («Сьогодні Сочі. Завтра весь світ»).

Як зазначається в публікації 20 Minuten, напис на плакаті дуже схожий на рядок з пісні Ганса Бауманна (Hans Baumann), що стала гімном гітлерюгенду. Мається на увазі рядок «Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt» («Сьогодні нам належить вся Німеччина, а завтра весь світ»).

Швейцарська газета навела у своїй публікації варіант рядків з пісні зі словом «gehört» («належить»). Однак у німецьких пісенниках зустрічаються й інші варіанти: з «erhört» («чує») або з «da hört» (також «чує»).

В Сбербанку Росії, як пише Delfi, пояснили, що гасло не пов'язаний з текстом Бауманна. Напис на плакаті повинна продемонструвати велику картину світу, а також нагадати про Сочі і зимовій Олімпіаді, яка відбудеться у місті з 7 по 23 лютого цього року.