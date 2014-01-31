У США безногий інвалід викрав автомобіль з автосалону

28-річний Шамаль Бэттис (Shamal Battice) викрав «Понтіак» 2009 року випуску з автосалону. Перед цим він висловив зацікавленість в покупці машини і попросив консультанта посадити його всередину. Опинившись в автомобілі, Бэттис замкнувся зсередини, після чого дістав складні милиці і поїхав, використовуючи їх для натискання на педалі газу і гальма, пише Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Працівники автосалону звернулися в поліцію, після чого за Бэттисом була зроблена погоня, однак він відмовився зупинятися на вимогу поліцейських. Інваліда затримали лише через кілька годин на автозаправці, коли він намагався випросити у її відвідувачів гроші на бензин.

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Представники поліції пізніше попросили працівників автосалону доставити Бэттису його крісло-каталку в обмін на ключі від викраденого автомобіля.

Зараз Бэттис знаходиться у в'язниці, йому пред'явлені звинувачення у викраденні, спроби сховатися від поліції і водіння без прав. Суд відмовився звільнити його під заставу.