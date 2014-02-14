Американська кіноакадемія звинуватила жителя Техасу в продажі підроблених "Оскарів"

Американська академія кіномистецтв звинуватила мешканця штату Техас у продажі підроблених статуеток "Оскар", пише ИТАР-ТАСС. Як повідомив у четвер телеканал KTLA, представники академії подали до суду на Джамі Де Ла Роса, який продавав підробки на сайті eBay.

Шахраєві, за даними академії, допомагали ще близько десяти осіб, п'ять з яких виготовляли фальшивки, а п'ять сприяли продажам. Ціна фігурок коливалася від $850 до п'яти тисяч. Позивач вимагає через суд припинити продажі та відшкодувати збитки за порушення прав інтелектуальної власності у розмірі $150 тисяч.

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Оригінальні статуетки "Оскар" виготовляються в Чикаго на фабриці компанії RS Owens. Золотого лицаря з мечем відливаються зі сплаву британія. Потім фігурки покривають шарами міді, нікелю, срібла, 24-каратного золота і полірують до дзеркального блиску. Якщо виявляється вада, фігурку розпилюють і відправляють на переплавку. Кожен рік RS Owens відливає близько 60 статуеток. Висота самого лицаря становить 26,3 см, п'єдесталу - 7,5 см, діаметр - 13 см, важить статуетка 3,8 кг

Американська академія кіномистецтв зареєструвала авторські права на статуетку в 1941 році. За чинним з 1951 року правилам всі отримувачі "Оскар" зобов'язані підписати спеціальний контракт, який обмежує продаж нагороди. Згідно з документом кожен володар статуетки у разі, якщо вирішить її продати, зобов'язаний спочатку запропонувати кіноакадемії викупити нагороду за символічний один долар. "Вторинного ринку" справжніх "Оскарів" не існує.